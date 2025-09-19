‘Lasciami o ti sparo’ | Stefano De Martino rapinato a Milano del suo orologio di lusso

Come funziona il “trucco dello specchietto” usato dai rapinatori in scooter?. Una rapina violenta in pieno giorno, nel cuore di Milano, ha avuto come vittima Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi ed ex ballerino. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:00 del 18 settembre in via Castelbarco, zona Bocconi, e ha avuto momenti di grande tensione: l’artista si è sentito intimare “Lasciami o ti sparo” da uno dei malviventi, che gli ha strappato dal polso un prezioso orologio Patek Philippe, dal valore di diverse migliaia di euro. L’ex compagno di Belen Rodriguez non ha riportato ferite, ma lo spavento è stato forte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

