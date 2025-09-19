L' artista casertana Germaine Muller espone nella sua città d' origine

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivato il giorno più importante per l’artista casertana Germaine Muller, che espone nella cittadina delle sue origini, nella splendida cornice del Castello di Wiltz, nel cuore delle Ardenne lussemburghesi.Un’esplosione di segni e colori, frutto di una vita intensa e appassionata. Sembra ieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: artista - casertana

L'artista casertana Germaine Muller espone nella sua città d'origine; Un'immersione nell'arte della ceramica per l'artista casertana Germaine Muller; Cinquanta con gioia, l’Art Party di Beatrice Crisci all’Hackert.

Cerca Video su questo argomento: Artista Casertana Germaine Muller