L' artista casertana Germaine Muller espone nella sua città d' origine

È arrivato il giorno più importante per l’artista casertana Germaine Muller, che espone nella cittadina delle sue origini, nella splendida cornice del Castello di Wiltz, nel cuore delle Ardenne lussemburghesi.Un’esplosione di segni e colori, frutto di una vita intensa e appassionata. Sembra ieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it