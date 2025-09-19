L' arte pubblica come strumento di comunicazione Igor Scalisi Palminteri incontra gli studenti della Lumsa
Lunedì (22 settembre) alle ore 10 al dipartimento Gec della Lumsa si terrà l’incontro “L’arte pubblica come strumento di comunicazione”, promosso insieme a Laf e Ferpi Sicilia in occasione della giornata di orientamento delle matricole del corso di laurea triennale in Comunicazione digitale e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: arte - pubblica
