Riparte, con l’esibizione del Vagues Saxophone Quartet in programma domenica 28 settembre alle 16, la rassegna “Come un sole che ci scalda nella notte” nella Chiesa dell’Adorazione all’interno dell’Istituto delle Suore Sacramentine, in via S. Antonino 14 a Bergamo, che da marzo a giugno ha proposto quattro concerti accolti con entusiasmo e calore da parte del numeroso pubblico intervenuto. Il concerto, tredicesimo anello del progetto “I colori dell’aria” ideato nel 2022 da Alessandro Bottelli e che ha per protagonisti i giovani e valenti musicisti del pluripremiato ensemble di fiati ( Andrea Mocci sax soprano, Francesco Ronzio sax contralto, Mattia Quirico sax tenore, Salvatore Castellano sax baritono), porgerà all’attenzione degli ascoltatori musiche di Johann Sebastian Bach (il sorridente Concerto Italiano BWV 971 e la Fuga in sol minore BWV 578), Felix Mendelssohn Bartholdy ( Capriccio in mi minore op. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - L’arte ispira la musica: l’“Ultima Cena” di Trento Longaretti ha il suono di quattro sax