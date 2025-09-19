L' arte del contorsionismo in scena all' ExAtr per la quarta giornata del festival ' Ipercorpo'

Prosegue per tutto il weekend il festival di arti dal vivo 'Ipercorpo', che arricchisce la proposta culturale forlivese con performance, musica e installazioni. La giornata di sabato 20 settembre si apre alle 18 in ExAtr, con una programmazione dedicata all’indagine del movimento del corpo, ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

[IPERCORPO 2025 :: Arte • Andrea di Lorenzo e Alessandra Andrini] Venerdì 19 settembre doppio incontro con l'arte contemporanea. Andrea di Lorenzo conduce un’indagine sui materiali e sul paesaggio attraverso un lavoro scultoreo e fotografico, realizzan - facebook.com Vai su Facebook

