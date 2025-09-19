Incrementare il patrimonio artistico con donazioni e acquisizioni significa custodire intatta la memoria storica di una città, tutelandola per valorizzarla. È il caso della Fondazione Carisbo che, negli anni, ha incrementato i suoi valori artistici con donazioni esposte a rotazione. Oggi alle 15 nelle sale espositive di Casa Saraceni (via Farini 15) apre la mostra Per la Storia di Bologna. Donazioni e acquisizioni d’arte della Fondazione Carisbo (2017 – 2025), dove si ammireranno dipinti, sculture, disegni e incisioni che integrano le raccolte, cui la Cassa di Risparmio in Bologna ha dato vita nell’arco di un secolo, poi passate alla Fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'arte bolognese, che dono a Casa Saraceni