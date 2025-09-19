L’armonia come principio guida Dalla natura alle formule cosmetiche fino alla pelle che ha bisogno più che mai di respirare E noi con essa

Iodonna.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«V ogliamo educare ad un cambiamento culturale che ha al centro il concetto di protezione, sia della natura, sia della pelle, curandola come  necessita davvero ». Parla il team di Dolomia, nel talk “La pelle che riconosce la natura (e la natura che riconosce la pelle)”, con Gabriele De Nadai, responsabile dei laboratori di ricerca e Valentina Da Rold, Head of brand Dolomia. Sul palco, anche Mike Maric, apneista ex Campione del Mondo nel 2004, medico Specialista in Ortognatodonzia, docente e formatore CONI. Gli scarti industriali diventano opere d’arte alla Milano Beauty Week X Piante e frori tenaci, per una pelle resiliente alla vita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l8217armonia come principio guida dalla natura alle formule cosmetiche fino alla pelle che ha bisogno pi249 che mai di respirare e noi con essa

© Iodonna.it - L’armonia come principio guida. Dalla natura, alle formule cosmetiche, fino alla pelle, che ha bisogno più che mai di "respirare". E noi con essa

In questa notizia si parla di: armonia - principio

l8217armonia principio guida naturaTransizione energetica e natura, 6 principi per uno sviluppo armonico delle rinnovabili - IRENA e CleanAction hanno sviluppato sei principi guida affinché transizione energetica e natura possano avere uno sviluppo armonico. Si legge su rinnovabili.it

Cerca Video su questo argomento: L8217armonia Principio Guida Natura