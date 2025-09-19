Larissa Iapichino e Andy Diaz accomunati dalla maledizione della Diamond League | picco di forma arrivato in anticipo?

Tra le principali carte da medaglia azzurre indicate alla vigilia della manifestazione, Larissa Iapichino e Andy Diaz sono forse gli unici a non aver centrato l’obiettivo rimanendo fuori dal podio ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025. Due atleti diversi e due situazioni che hanno poco in comune, anche se in effetti c’è un sottile filo conduttore che lega il percorso di avvicinamento di entrambi verso la rassegna iridata. Iapichino e Diaz, in data 27 agosto, avevano infatti trionfato a Zurigo nella Finale di Diamond League con delle ottime prestazioni (6.93 con vento sfavorevole e 17.56) aggiudicandosi rispettivamente il secondo ed il terzo diamantone in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Larissa Iapichino e Andy Diaz accomunati dalla maledizione della Diamond League: picco di forma arrivato in anticipo?

