La Fermignano della Resistenza si rivela tramite la riscoperta dei propri archivi e sabato, in un aperitivo particolare, un archiaperitivo, i cittadini avranno un primo assaggio di questa storia riportata alla luce. Il progetto è parte delle iniziative di Comune e Anpi Valmetauro per l’80° della Liberazione, ha coinvolto anche l’Associazione nazionale archivisti italiani - Marche (Anai) e l’Istituto di storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino (Iscop) e arriverà pure nei plessi dell’Istituto “Bramante“. L’archiaperitivo si svolgerà alle 18 in piazza Giorgiani o, in caso di maltempo, nella sala Monteverdi, a ingresso libero, ed è il primo passo di un progetto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, servirà per avviare una ricerca sulla storia contemporanea a partire da documenti reali, valorizzando il patrimonio dell’archivio comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Archiaperitivo per riscoprire la Resistenza