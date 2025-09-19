L’Arabia saudita abbraccia il Pakistan
Con una cerimonia solenne a Riyadh, il premier pachistano Shehbaz Sharif e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman hanno sottoscritto l’altro ieri un “accordo strategico di mutua. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: arabia - saudita
Atalanta, Retegui va in Arabia Saudita: è ufficiale il passaggio all’Al-Qadsia
Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom
Manchester City che cerca di riportare Star dall’Arabia Saudita in mossa di shock: rapporto
Pakistan e Arabia Saudita siglano un patto di mutua difesa: cosa prevede e come cambia le alleanze regionali - X Vai su X
#ViaggiOff | Il grande tennis mondiale protagonista a Riyadh: tra ottobre e novembre 2025, la capitale dell’Arabia Saudita ospita due importanti appuntamenti con i big della racchetta - facebook.com Vai su Facebook
L'Arabia saudita abbraccia il Pakistan - Con una cerimonia solenne a Riyadh, il premier pachistano Shehbaz Sharif e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman hanno sottoscritto l’altro ieri un “accordo strategico di mutua difesa” (S ... Si legge su ilfoglio.it