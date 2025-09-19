L’Aquila scopre pensione dimenticata e riceve maxi rimborso dall’INPS

L'Aquila - Un controllo del patronato rivela contributi nascosti: pensione più alta, arretrati versati dall’INPS e assegno mensile superiore ai mille euro per un pensionato aquilano. Un episodio accaduto all’Aquila ha messo in evidenza quanto una consulenza previdenziale accurata possa cambiare la vita di un cittadino. Un anziano, che da anni percepiva soltanto un modesto assegno sociale, si è rivolto al Patronato INAS CISL per accompagnare la moglie a un appuntamento, senza immaginare che proprio in quell’occasione sarebbe emersa una scoperta destinata a rivoluzionare la sua situazione economica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

