L' Apple Watch con la sua nuova notifica per l' ipertensione potrebbe letteralmente salvarti la vita
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La settimana scorsa ho avuto un posto in prima fila per assistere alla presentazione delle ultime novità Apple per le linee di prodotti iPhone, AirPods e Apple Watch. In quello che sembrava essere l'intero mondo dei giornalisti tecnologici riunito allo Steve Jobs Theater, dai blogger di nicchia a Marques Brownlee, ero circondato da persone che conoscono molto meglio di me le complesse specifiche tecniche di questi prodotti all'avanguardia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Kiko Casilla racconta la munificenza di Ronaldo: “Un superuomo. Regalò a tutti iPhone e Apple Watch”
watchOS 26 offre un’esperienza ancora più personale su Apple Watch, con un design Liquid Glass e funzionalità intelligenti
14 smartwatch Android di alto livello per chi cerca un'alternativa all'Apple Watch
Apple Watch e ipertensione: ecco come funzionano le notifiche sulla pressione alta
realme Watch 5 debutta in Italia con GPS integrato, AMOLED da 1,97" e NFC, migliorando autonomia e funzioni rispetto al Watch 3 e strizzando l'occhio (ma anche entrambi) al design dell'Apple Watch Ultra
