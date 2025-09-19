L' Apple Store di Pechino preso d' assalto per il nuovo iPhone 17
Pechino, 19 set. (askanews) - L'Apple Store di Pechino preso d'assalto da folle di acquirenti pronti a mettere le mani sul nuovo iPhone 17 della multinazionale tecnologica americana, in occasione del lancio ufficiale della serie di smartphone nella capitale cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: apple - store
