L' Apple Store di Pechino preso d' assalto per il nuovo iPhone 17

Quotidiano.net | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pechino, 19 set. (askanews) - L'Apple Store di Pechino preso d'assalto da folle di acquirenti pronti a mettere le mani sul nuovo iPhone 17 della multinazionale tecnologica americana, in occasione del lancio ufficiale della serie di smartphone nella capitale cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'Apple Store di Pechino preso d'assalto per il nuovo iPhone 17

