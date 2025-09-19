L’Antisalotto culturale compie un anno | via alla jam session più lunga

Non si può spegnere la prima candelina se non con una grande festa, con tanta musica e tanti musicisti, con un evento che ricorda il grande jazz degli anni d’oro. Il 19 settembre 2024 nasceva l’ Antisalotto Culturale, il locale di via della Fornace che durante la stagione ha ospitato artisti importanti, musicisti di grande levatura come Arturo Stàlteri e mostre, come quella che ha inaugurato il locale: una retrospettiva sul compositore Sylvano Bussotti. E per festeggiare Maurizio della Nave, art director di Antisalotto Culturale, ha pensato a una jam session di improvvisazione lunga dieci ore. Si parte alle 15 di oggi per continuare fino alle una di notte, per un trasporto unico nella musica, quella genuina, fatta di ascolto e senza un secondo di silenzio, dove chiunque può aggiungersi, dove non ci sono regole, ma solo il flusso prodotto dagli strumenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

