L'ansia sociale dei figli è colpa dei genitori? Uno studio analizza il peso delle scelte educative sui ragazzi

Un nuovo studio della University of Georgia rivela come lo stile educativo dei genitori influenzi l’ansia sociale degli adolescenti. Calore e sostegno da parte di mamma e papà riducono il disagio, mentre freddezza e controllo lo amplificano. Le madri, spesso più coinvolte nella cura quotidiana dei figli, possono esercitare un impatto ancora più marcato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ansia - sociale

