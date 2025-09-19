lanka marine decolla si inaugura la nuova sede

"I sogni son desideri" cantava Cenerentola. Non c’è dubbio che abbia i contorni di una favola il brindisi in agenda oggi alle 18 nella zona industriale-artigianale del Portone, a Pietrasanta. Là dove, fino a pochi mesi fa, c’era un capannone industriale incompiuto e abbandonato sorge la nuova sede della "Lanka Marine", nata in Olanda 40 anni fa su input del compianto Pieter Van Strien. L’azienda, specializzata nel realizzare marmi per gli yacht di lusso, da 15 anni è presente anche a Pietrasanta oltre che nella terra dei tulipani (la casa madre è ad Aalsmeer). L’ormai vecchia sede è vicina a quella attuale, in via Pietra del Cardoso, che rappresenta un passo avanti per la responsabile Maaike Van Der Wal (moglie di Pieter, che iniziò la sua avventura da Montecarlo) e i figli Denise e Nicolò Galaurchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

