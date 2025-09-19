Landini lasciato solo da tutti Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina

Laverita.info | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi la mobilitazione della Cgil, col segretario a Catania. Lunedì tocca ai sindacati di base: a rischio pure scuole e trasporti. Flotilla ferma a Portopalo per maltempo. 🔗 Leggi su Laverita.info

landini lasciato solo da tutti persino la uil lo molla sullo sciopero pro palestina

© Laverita.info - Landini lasciato solo da tutti. Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina

In questa notizia si parla di: landini - lasciato

landini lasciato tutti persinoLandini, 'Nerozzi una vita per lavoro e la giustizia sociale' - Difesa del lavoro e giustizia sociale sono i due campi in cui si è impegnato tutta la vita Paolo Nerozzi, sindacalista Cgil e poi parlamentare Pd che è morto a 76 anni. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Landini Lasciato Tutti Persino