Landini lasciato solo da tutti Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina

Oggi la mobilitazione della Cgil, col segretario a Catania. Lunedì tocca ai sindacati di base: a rischio pure scuole e trasporti. Flotilla ferma a Portopalo per maltempo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Landini lasciato solo da tutti. Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina

Landini: 'Il 19 settembre una mobilitazione per Gaza, fermare il massacro'. Possibili ore di sciopero delle categorie. Il 25 ottobre la Cgil in piazza a Roma a 'sostegno dell'agenda sociale' Vai su Facebook

Landini, 'Nerozzi una vita per lavoro e la giustizia sociale' - Difesa del lavoro e giustizia sociale sono i due campi in cui si è impegnato tutta la vita Paolo Nerozzi, sindacalista Cgil e poi parlamentare Pd che è morto a 76 anni. Secondo ansa.it