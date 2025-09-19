Lanciano si prepara ad accogliere gli alpini | ecco le modifiche alla viabilità

Tutto pronto, a Lanciano, per il raduno alpini della VII zona Abruzzo, organizzato dalla sezione locale “Maurizio Rosato” il 20 e 21 settembre. La città ha già iniziato a vestirsi a festa in attesa dell'arrivo delle penne nere. Bandierine tricolore sventolano lungo corso Trento e Trieste dove. 🔗 Leggi su Chietitoday.it