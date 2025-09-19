Lamone Vignali Forza Italia | A Traversara e Villanova ancora troppo alto il rischio alluvione

“C’è ancora grande e motivata paura per il Lamone a Traversara e Villanova di Bagnacavallo: i lavori di somma urgenza non sono stati sufficienti e manca ancora un’adeguata manutenzione dell’alveo”. Lo ha dichiarato il presidente del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: lamone - vignali

Lamone. Vignali (Forza Italia): “A Traversara e Villanova ancora troppo alto il rischio alluvione”; Vignali di FI: Occorrono celeri interventi di regolazione idraulica e casse di espansione lungo il Torrente Senio nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme.

