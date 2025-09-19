Una mostra che racconta l’ America latina nella sua cultura, nelle sue questioni sociali e nel suo popolo con varietà di linguaggi e tecniche grafiche. Ecco " Americana ", kermesse che metterà in vetrina circa 600 poster realizzati da 61 designer provenienti da 15 paesi sudamericani. La manifestazione, organizzata da "Cartacanta Aps" e Museo Magma con la direzione artistica di Natalia Volpe e la collaborazione del "Centro Giovanile Casette" e del Comune di Montecosaro, farà vivere ai partecipanti l’esperienza della realtà aumentata, attraverso una apposita piattaforma realizzata da "Empix Multimedia srl". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’America Latina in 600 poster. Progetto che esplora i continenti