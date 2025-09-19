Lambrusco protagonista alla Sagra dell’Uva

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani e domenica, poi ancora dal 26 al 28 settembre, torna a Castelvetro di Modena la Sagra dellUva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. La 58esima edizione della manifestazione ha in programma degustazioni, enogastronomia, mercatini, street food e musica. La rassegna, presentata ieri in Provincia, è ricca di appuntamenti che coinvolgeranno tutto il territorio comunale, dalle sue emergenze culturali alle botteghe, dagli agricoltori alle associazioni di volontariato. Cuore della manifestazione il "percorso degustazione lambrusco Grasparossa" allestito nel centro storico, dove 16 aziende vitivinicole del territorio, all’interno di chioschi in legno, saranno protagoniste delle degustazioni di lambrusco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lambrusco protagonista alla sagra dell8217uva

© Ilrestodelcarlino.it - Lambrusco protagonista alla Sagra dell’Uva

In questa notizia si parla di: lambrusco - protagonista

lambrusco protagonista sagra dell8217uvaConsorzio Lambrusco a “Champagne Experience 2025” con due masterclass - (askanews) – Il Consorzio Tutela Lambrusco partecipa a “Champagne Experience 2025”, in programma a BolognaFiere domenica 5 e lunedì 6 ottobre, con due masterclass che avranno per prota ... askanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lambrusco Protagonista Sagra Dell8217uva