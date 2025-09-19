Domani e domenica, poi ancora dal 26 al 28 settembre, torna a Castelvetro di Modena la Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. La 58esima edizione della manifestazione ha in programma degustazioni, enogastronomia, mercatini, street food e musica. La rassegna, presentata ieri in Provincia, è ricca di appuntamenti che coinvolgeranno tutto il territorio comunale, dalle sue emergenze culturali alle botteghe, dagli agricoltori alle associazioni di volontariato. Cuore della manifestazione il "percorso degustazione lambrusco Grasparossa" allestito nel centro storico, dove 16 aziende vitivinicole del territorio, all’interno di chioschi in legno, saranno protagoniste delle degustazioni di lambrusco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lambrusco protagonista alla Sagra dell’Uva