Lamborghini si schianta su un camion in A14 prima della galleria di Novilara | supercar distruttam conducente miracolato disagi per il traffico
FANO Una Lamborghini si è infilata sotto la parte posteriore di un camion, ieri tra le 17.30 e le 17.45, sul tratto autostradale di Fano. L?urto è stato violento, la parte. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
