Lamborghini distrutta sotto un camion | schianto devastante in A14

Lamborghini distrutta sotto un camion: il miracolo in A14 sconvolge tutti — Un pomeriggio che sembrava qualunque si è trasformato in una scena da film sulle strade della A14. Un bolide giallo acceso, una Lamborghini da sogno e poi un destino che sfiora la tragedia: uno schianto violentissimo, un’auto ridotta a brandelli ma un finale che ha quasi dell’incredibile. Era solo un normale viaggio e invece è diventato il racconto di un miracolo in autostrada. Il protagonista è un uomo di 76 anni di Teramo, al volante della sua supercar fiammante. L’impatto è stato devastante: la Lamborghini è finita sotto un camion nei pressi della galleria di Novilara, vicino Fano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

