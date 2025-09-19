Lamborghini distrutta sotto un camion | schianto devastante in A14
Lamborghini distrutta sotto un camion: il miracolo in A14 sconvolge tutti — Un pomeriggio che sembrava qualunque si è trasformato in una scena da film sulle strade della A14. Un bolide giallo acceso, una Lamborghini da sogno e poi un destino che sfiora la tragedia: uno schianto violentissimo, un’auto ridotta a brandelli ma un finale che ha quasi dell’incredibile. Era solo un normale viaggio e invece è diventato il racconto di un miracolo in autostrada. Il protagonista è un uomo di 76 anni di Teramo, al volante della sua supercar fiammante. L’impatto è stato devastante: la Lamborghini è finita sotto un camion nei pressi della galleria di Novilara, vicino Fano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: lamborghini - distrutta
Incendio al Garage Venezia: alta colonna di fumo e danni ingenti. Distrutta anche una Lamborghini
Auto distrutta dalle fiamme a Sassari, probabile origine dolosa - X Vai su X
L’auto prende fuoco in strada davanti alla casa del proprietario Incendio a Cabras, la Ford Focus è andata completamente distrutta Vai su Facebook
Lamborghini si schianta su un camion in A14 prima della galleria di Novilara: supercar distrutta conducente miracolato, disagi per il...; Famiglia distrutta in autostrada, l’auto in panne e il tir che la travolge. Mamma e figlia lottano tra la vita e la morte; Schianto frontale con camion. Famiglia distrutta in un istante.
Lamborghini si schianta su un camion in A14 prima della galleria di Novilara: supercar distrutta conducente miracolato, disagi per il traffico - FANO Una Lamborghini si è infilata sotto la parte posteriore di un camion, ieri tra le 17. corriereadriatico.it scrive
Lamborghini finisce sotto il camion, conducente 76enne miracolato sulla A14: è uscito illeso - FANO Finisce con una fiammante Lamborghini sotto a un camion: l'automobilista, un teramano di 76 anni, esce miracolosamente illeso, il suo conto corrente (visti i danni) un po' ... Scrive msn.com