L' ambasciatore Usa in Italia manda in tilt la sinistra | Meloni leader forte e un vantaggio per l' Italia

Arrivato a Roma nel maggio scorso, Tilman Fertitta, imprenditore miliardario e figura di spicco dell'élite economica americana, è oggi il volto della diplomazia statunitense in Italia. Con alle spalle un impero da oltre 11 miliardi di dollari, costruito attraverso catene di ristoranti, alberghi di lusso, casinò e la proprietà degli Houston Rockets, squadra NBA di Houston, Fertitta ha temporaneamente lasciato il mondo degli affari per rappresentare il governo americano, portando a Villa Taverna un mix inedito di pragmatismo, visione imprenditoriale e legami politici solidi, in particolare con Donald Trump.

Il Fatto di Domani del 3 Settembre 2025; Fertitta, l’ambasciatore di Trump a Roma: «In Italia meno petrolio libico. La Nato? Spesa insufficiente»; Trump promette i Patriot a Kiev, ma il conto lo manda all’Europa.

