L’Alma compie la prima importante missione Passato il turno di Coppa e buoni spunti dal campo

L’Alma Fano passa il turno di Coppa Italia a spese di un irriducibile Villa San Martino che mercoledì sera al Mancini ha fatto di tutto per rimediare alla sconfitta dell’andata (0-1) ed il merito va ascritto ad una formazione granata zeppa di giovani che non hanno trovato molto spazio in queste giornate di campionato. Erano infatti ben sei gli under granata schierati da mister Omiccioli nell’undici iniziale e altri quattro se ne sono aggiunti con le sostituzioni, a dimostrazione dell’interesse che il club di via Toscanini rivolge verso le nuove leve. Come conferma lo stesso direttore sportivo Roberto Canestrari al termine della gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

