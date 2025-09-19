Dieci minuti. È il tempo trascorso tra l’allarme dai radar NATO e il decollo dei due F-35 italiani dalla base di Ämari, in Estonia, per intercettare tre MiG-31 russi entrati nello spazio aereo estone. I velivoli, con transponder spenti e senza contatti radio, detti anche voli “zombie”, hanno sorvolato l’area di Vaindloo per circa dodici minuti, penetrando per circa cinque miglia nautiche e puntando verso Tallinn prima di essere identificati e scortati fuori. Ecco come sono entrati in azioni i mezzi italiani e come funzionano le operazioni di scramble. Cos’è lo scramble e quando scatta. “Scramble” è l’intervento rapido dei caccia in allerta permanente (Quick Reaction Alert, QRA) per identificare o allontanare un aereo sospetto: scatta in assenza di piano di volo, transponder spento o mancata radio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'allarme per i voli "zombie" e il decollo in 10 minuti: così gli f-35 italiani hanno intercettato i Mig russi