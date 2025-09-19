L’allarme di Cna Firenze | Ordini pronti per Usa ma bloccati nei magazzini

Firenze, 19 settembre 2025 - Dal 23 agosto Poste Italiane ha sospeso l'accettazione di tutte le spedizioni di merci dirette negli Stati Uniti: "Gli ordini sono pronti, ma bloccati nei magazzini di tante piccole imprese fiorentine e italiane", lamenta Cna Firenze Metropolitana. La Casa Bianca ha infatti abolito l'esenzione de minimis che consentiva l'ingresso nel Paese di merci con valore inferiore a 800 dollari senza assoggettarle a dazi o tasse e con una procedura di sdoganamento semplificata. "Sono ormai trascorse tre settimane dallo stop - commenta Francesco Amerighi, presidente di Cna Firenze Metropolitana -, è indispensabile che le istituzioni italiane ed europee si confrontino rapidamente con quelle statunitensi per trovare una soluzione che concili le richieste di Washington con le necessità concrete delle piccole aziende italiane, nonché con i diritti dei consumatori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

