L’allarme di Cna Firenze | Ordini pronti per Usa ma bloccati nei magazzini
Firenze, 19 settembre 2025 - Dal 23 agosto Poste Italiane ha sospeso l'accettazione di tutte le spedizioni di merci dirette negli Stati Uniti: "Gli ordini sono pronti, ma bloccati nei magazzini di tante piccole imprese fiorentine e italiane", lamenta Cna Firenze Metropolitana. La Casa Bianca ha infatti abolito l'esenzione de minimis che consentiva l'ingresso nel Paese di merci con valore inferiore a 800 dollari senza assoggettarle a dazi o tasse e con una procedura di sdoganamento semplificata. "Sono ormai trascorse tre settimane dallo stop - commenta Francesco Amerighi, presidente di Cna Firenze Metropolitana -, è indispensabile che le istituzioni italiane ed europee si confrontino rapidamente con quelle statunitensi per trovare una soluzione che concili le richieste di Washington con le necessità concrete delle piccole aziende italiane, nonché con i diritti dei consumatori". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: allarme - firenze
Dazi Usa, l’allarme di Cna Firenze: “Colpite le piccole imprese, servono subito aiuti”
Allarme per una fuga di gas, intervento “chirurgico” di Firenze Manutenzioni a 40 gradi
Napoli, allarme Rrahmani: stop in nazionale. A Firenze esordio per Beukema? Le idee di Conte per la difesa
Maltratta la moglie in strada, i passanti danno l'allarme | Cronaca FIRENZE Vai su Facebook
L’allarme di Cna Firenze: "Ordini pronti per Usa ma bloccati nei magazzini" - Dal 23 agosto Poste Italiane ha sospeso l'accettazione di tutte le spedizioni di merci dirette negli Stati Uniti: "Gli ordini sono pronti, ma bloccati nei magazzini di tan ... Scrive lanazione.it
Ordini pronti bloccati nei magazzini, Cna sull'effetto inatteso dei dazi: "Serve confronto urgente tra istituzioni" - Tra gli effetti prodotti dall’introduzione dei dazi statunitensi, ce n’è uno inatteso: gli ordini sono pronti, ma bloccati nei magazzini di tante piccole ... Si legge su msn.com