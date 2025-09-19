L’allarme dell’Itc Teatro per il taglio dei fondi
"Promossi e mazziati": sembra il titolo di uno spettacolo di Eduardo De Filippo, con quel sapore intrinseco di tragicomico, caro al drammaturgo napoletano. E invece è il senso di questa nuova stagione di Itc Teatro di San Lazzaro di Savena, al via venerdì 26 settembre, secondo Andrea Paolucci, uno dei quattro direttori artistici del Teatro dell’Argine, dopo aver vissuto coi colleghi la gioia di essere stati promossi dal Ministero a Centro di produzione per l’infanzia e la gioventù lo scorso 30 giugno e aver incassato il successivo duro colpo l’8 agosto, di un finanziamento per il 2025 addirittura più basso di 42. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: allarme - teatro
Scatta l’allarme cultura: il Teatro Massimo accende Palermo con giovani, memoria e musica
VIDEO | Dai debiti dell'Emp al teatro d'Annunzio chiuso: il centrosinistra lancia l'allarme su infrastrutture ed enti culturali
Nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio l’area esterna della stazione Tiburtina a Roma è stata teatro di un falso allarme bomba a causa di un trolley sospetto lasciato nei pressi del capolinea dei pullman - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO | Dai debiti dell'Emp al teatro d'Annunzio chiuso: il centrosinistra lancia l'allarme su infrastrutture ed enti culturali https://ift.tt/NmT0BZ2 https://ift.tt/ymAPGWZ - X Vai su X
Taglio del nastro per il teatro Pax, giornata inaugurale con Gioele Dix - Sabato 21 giugno è in programma la giornata inaugurale, che prevede l’apertura della sala dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 ... ilgiorno.it scrive