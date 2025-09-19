Fra i peana della maggioranza che la acclama come la nemesi di Berlusconi e gaffe freudiane, come quella di una Ministra che ha affermato testualmente “oggi ha vinto il cittadino-imputato”, con 243 sì e 109 no, la Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere dei magistrati. In attesa dell’ultima approvazione da parte del senato, la mancanza della maggioranza dei due terzi fa scattare intanto l’iter referendario sulla riforma costituzionale. Le tensioni e la contrapposizione fra maggioranza di governo e magistratura sono destinate ad acuirsi ulteriormente e inevitabilmente a dividere il Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’allarme dei magistrati e la riforma schiacciata sulla nemesi delle toghe. Scrive D’Anna