L’allarme dei magistrati e la riforma schiacciata sulla nemesi delle toghe Scrive D’Anna
Fra i peana della maggioranza che la acclama come la nemesi di Berlusconi e gaffe freudiane, come quella di una Ministra che ha affermato testualmente “oggi ha vinto il cittadino-imputato”, con 243 sì e 109 no, la Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere dei magistrati. In attesa dell’ultima approvazione da parte del senato, la mancanza della maggioranza dei due terzi fa scattare intanto l’iter referendario sulla riforma costituzionale. Le tensioni e la contrapposizione fra maggioranza di governo e magistratura sono destinate ad acuirsi ulteriormente e inevitabilmente a dividere il Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il procuratore di Napoli attacca il Ministero: "Le riforme della giustizia sono dannose e servono solo a rallentare il lavoro dei magistrati, favoriscono i delinquenti" - facebook.com Vai su Facebook
La Riforma della giustizia per silenziare i magistrati - Nel suo video celebrativo la presidente Meloni astutamente collega la riforma della giustizia appena votata in Senato al piano carceri, approvato in Consiglio dei ministri. Riporta ilfattoquotidiano.it
RIFORMA GIUSTIZIA E INCHIESTE/ Ecco il piano della magistratura per “presentarsi” al referendum - La magistratura incrementa le indagini sulla corruzione, ma la radicalizzazione rischia di dividere il Paese sulla riforma della giustizia. Secondo ilsussidiario.net