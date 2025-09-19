L'Al-Hilal di Inzaghi fa una figuraccia subisce una rimonta eclatante | da 3-0 a 3-3 in 13 minuti

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si accende la polemica per la squadra di Inzaghi che all'87' vinceva per 3-1 contro l'Al Ahli in campionato: in appena 4 minuti si è fatta rimontare per 3-3. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: hilal - inzaghi

Vlahovic, spunta l’Al Hilal: Simone Inzaghi lo vuole in Arabia ma il serbo prende tempo

Mondiale per Club, l’Al Hilal accontenta Inzaghi: clamorosa operazione

Al Hilal, il primo successo vale gli ottavi. Inzaghi punta l'Inter, ma prima c'è il City

L'Al-Hilal di Inzaghi fa una figuraccia, subisce una rimonta eclatante: da 3-0 a 3-3 in 13 minuti; Gaffe dell'Al-Hilal nel video di presentazione di Inzaghi: in sottofondo la telecronaca del gol del fratello Filippo; Gaffe nel video di presentazione di Inzaghi all'Al Hilal: la telecronaca è su Pippo!.

hilal inzaghi fa figuracciaL’Al-Hilal di Inzaghi fa una figuraccia, subisce una rimonta eclatante: da 3-0 a 3-3 in 13 minuti - 1 contro l'Al Ahli in campionato: in appena 4 minuti si è fatta rimontare per ... fanpage.it scrive

Champions araba, Inzaghi show: rimonta dell'Al Hilal firmata Theo Hernandez - 1 all'Al Hilal di Inzaghi contro i catarioti dell'Al Duhail, a segno anche l'ex bomber del Liverpool Nunez ... Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Hilal Inzaghi Fa Figuraccia