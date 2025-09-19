L'Al-Hilal di Inzaghi fa una figuraccia subisce una rimonta eclatante | da 3-0 a 3-3 in 13 minuti
Si accende la polemica per la squadra di Inzaghi che all'87' vinceva per 3-1 contro l'Al Ahli in campionato: in appena 4 minuti si è fatta rimontare per 3-3. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: hilal - inzaghi
Vlahovic, spunta l’Al Hilal: Simone Inzaghi lo vuole in Arabia ma il serbo prende tempo
Mondiale per Club, l’Al Hilal accontenta Inzaghi: clamorosa operazione
Al Hilal, il primo successo vale gli ottavi. Inzaghi punta l'Inter, ma prima c'è il City
Pareggio amarissimo per l’Al-Hilal di Inzaghi: da 0-3 a 3-3, è lex Juve Demiral a firmare la beffa nel finale - X Vai su X
Theo facendo Theo: 1º (e decisivo) gol con l’Al-Hilal con un tiro da fuori area. Gli uomini di Inzaghi hanno poi vinto 2-1 la sfida con l’Al-Duhail @alhilal Vai su Facebook
L'Al-Hilal di Inzaghi fa una figuraccia, subisce una rimonta eclatante: da 3-0 a 3-3 in 13 minuti; Gaffe dell'Al-Hilal nel video di presentazione di Inzaghi: in sottofondo la telecronaca del gol del fratello Filippo; Gaffe nel video di presentazione di Inzaghi all'Al Hilal: la telecronaca è su Pippo!.
L’Al-Hilal di Inzaghi fa una figuraccia, subisce una rimonta eclatante: da 3-0 a 3-3 in 13 minuti - 1 contro l'Al Ahli in campionato: in appena 4 minuti si è fatta rimontare per ... fanpage.it scrive
Champions araba, Inzaghi show: rimonta dell'Al Hilal firmata Theo Hernandez - 1 all'Al Hilal di Inzaghi contro i catarioti dell'Al Duhail, a segno anche l'ex bomber del Liverpool Nunez ... Come scrive sport.virgilio.it