Tempo di lettura: 2 minuti Un riconoscimento che parla di coraggio, visione e radici. L’ agriturismo La Pietra di Tocco, realtà di Tocco Caudio guidata da Serafino Piazza, è stato premiato nell’ambito di Campania Mater, il congresso promosso dalla Regione Campania – assessorato all’Agricoltura – che si è svolto il 17 e 18 settembre al Palazzo Reale di Napoli, alla presenza di istituzioni e operatori del settore. Il premio consegnato all’azienda di Tocco Caudio racconta una scelta di vita: restare, investire e credere nell’agricoltura. Le motivazioni sottolineano proprio questo spirito, esaltando “ il coraggio e la visione con cui ha scelto di investire in agricoltura, trasformando tradizione e innovazione in energia vitale per il futuro della Campania e diventando un modello per le nuove generazioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’agriturismo ‘La Pietra di Tocco’ premiato al Campania Mater