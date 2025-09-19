L’agricoltura che rigenera Orto Comune Niguarda Festa grande per i 10 anni
Non solo laghetti, biodiversità, boschi, natura incontaminata ma anche orti, agricoltura, impegno nel lavorare la terra e socialità: il Parco Nord Milano organizza un weekend sia per celebrare i 10 anni di vita di “ Orto Comune Niguarda “ sia per vivere insieme la “ Orticoltura sociale “. Domani e dopodomani saranno, dunque, due giornate da trascorrere tra la terra coltivata, il miele, le erbe aromatiche e, soprattutto, gli orti, come quello, appunto, di “Orto Comune Niguarda“, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini del quartiere di Niguarda. Per tutta la giornata di domani, in fondo alla milanese via privata Cherso, ci sarà “Festa in Orto“, con un programma di laboratori e di visite guidate ad "Orto Comune", dove l’ agricoltura urbana abbraccia ogni giorno l’impegno sociale, tra la rigenerazione delle aree a orto e la concreta inclusione delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: agricoltura - rigenera
La rigenerazione dell'ex colonia penale parte dall'agricoltura e da eroici contadini che si raccontano in questo episodio del format condotto da @SimonaBellocci e dallo chef @GianPieroFava - X Vai su X
'` - Anche quest'anno torna la rassegna dedicata ai giovani e all'imprenditorialità in agricoltura, tre appuntamenti per acquisire competenze e conoscere giovani realtà del territorio che si dedicano alla rigenerazion - facebook.com Vai su Facebook
L’agricoltura che rigenera. Orto Comune Niguarda. Festa grande per i 10 anni - Non solo laghetti, biodiversità, boschi, natura incontaminata ma anche orti, agricoltura, impegno nel lavorare la terra e socialità: il Parco Nord Milano organizza un weekend sia per celebrare i 10 an ... Da ilgiorno.it
Il futuro dell’ex Dell’Orto. Una partita a scacchi tra Comune e proprietà - La riqualificazione dell’ex Dell’Orto scuote il Consiglio comunale di Seregno. Scrive ilgiorno.it