Non solo laghetti, biodiversità, boschi, natura incontaminata ma anche orti, agricoltura, impegno nel lavorare la terra e socialità: il Parco Nord Milano organizza un weekend sia per celebrare i 10 anni di vita di “ Orto Comune Niguarda “ sia per vivere insieme la “ Orticoltura sociale “. Domani e dopodomani saranno, dunque, due giornate da trascorrere tra la terra coltivata, il miele, le erbe aromatiche e, soprattutto, gli orti, come quello, appunto, di “Orto Comune Niguarda“, che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini del quartiere di Niguarda. Per tutta la giornata di domani, in fondo alla milanese via privata Cherso, ci sarà “Festa in Orto“, con un programma di laboratori e di visite guidate ad "Orto Comune", dove l’ agricoltura urbana abbraccia ogni giorno l’impegno sociale, tra la rigenerazione delle aree a orto e la concreta inclusione delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’agricoltura che rigenera. Orto Comune Niguarda. Festa grande per i 10 anni