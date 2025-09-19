Lago Trasimeno disperso in acqua | in corso le ricerche con sommozzatori ed elicottero
I Vigili del fuoco sono impegnati in un'operazione di ricerca di una persona dispersa in acqua nel lago Trasimeno, al largo di Castiglione del Lago, a circa 3 chilometri dalla riva.L'intervento, attivato nel primo pomeriggio, vede inizialmente impiegate 3 squadre terrestri e un drone per il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Incidente al Lago, batte la testa e cade dal gommone: giovane disperso. Lo cercano con droni ed ecoscandagli - Il ragazzo, di origine straniera, è caduto in acqua nel primo pomeriggio a circa 3 km dalla riva di Castiglione del Lago. Lo riporta corrieredellumbria.it
Giovane disperso nelle acque del Trasimeno - Vigili del fuoco e sommozzatori al lavoro a Castiglione del Lago: si cerca un 27enne russo caduto da una barca ... Come scrive rainews.it