L' aggressione in carcere a Turetta | il labbro ferito e poi la sorpresa Il retroscena

L'aggressione subita a fine agosto nel carcere di Montorio da Filippo Turetta, condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, effettivamente c'è stata. Il giovane, racconta L'Arena, avrebbe riportato solo una ferita superficiale: un piccolo taglio sul labbro e nulla più. Un gesto folle ma isolato. Turetta non ha chiesto di essere trasferito nella III sezione del penitenziario, quella dove si trovava fino allo scorso marzo, fra gli autori di violenze di genere e di reati di forte riprovazione sociale. Chi ha colpito il giovane di Torreglia è un uomo di 55 anni che sta scontando una condanna per omicidio e una per tentato omicidio e una terza legata al traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'aggressione in carcere a Turetta: il labbro ferito e poi la sorpresa... Il retroscena

In questa notizia si parla di: aggressione - carcere

Aggressione in carcere a Udine, l'avvocato del detenuto triestino: "Fatti diversi da come riportato"

Tre agenti del carcere di Prato indagati per l’aggressione al serial killer: «Hanno lasciato libero il detenuto che l’ha ustionato»

Operazione in carcere a Prato, perquisiti 127 detenuti. Indagati anche 3 agenti per aggressione a killer Denisa

TURETTA AGGREDITO IN CARCERE - Il padre di Giulia Cecchettin commenta l’aggressione subita dall’assassino della figlia nel carcere di Verona, ribadendo il messaggio di condanna verso ogni forma di violenza Vai su Facebook

#Femminicidio #Cecchettin Aggressione in carcere per #FilippoTuretta, lo riporta il quotidiano L'Arena. Il giovane (condannato all'ergastolo e non più detenuto nella sezione protetta nel carcere di Montorio) è stato preso a pugni da un 55enne in prigione per - X Vai su X

Turetta picchiato in carcere, lo zio di Giulia Cecchettin: «Poche te ne hanno date». L'ombra di una vendetta per una spiata; Filippo Turetta picchiato in carcere, l'ombra di una vendetta: il 23enne avrebbe 'venduto' agli agenti il detenuto 55enne. Lo zio di...; Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona. Gino Cecchettin: 'La violenza non è la risposta'.

Filippo Turetta e l'aggressione in carcere: il colpo sul labbro e le scuse, il retroscena - L’aggressione subita a fine agosto nel carcere di Montorio da Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per l’omicidio ... iltempo.it scrive

Filippo Turetta picchiato in carcere, l'ombra di una vendetta: il 23enne avrebbe 'venduto' agli agenti il detenuto 55enne. Lo zio di Giulia Cecchettin: «Te ne hanno date poche» - Filippo Turetta è stato picchiato in carcere da un altro detenuto. Come scrive ilgazzettino.it