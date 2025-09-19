Lagarde | Su euro digitale passi avanti non solo mezzo di pagamento ma dichiarazione politica – Il video

(Agenzia Vista) Copenaghen, 19 settembre 2025 “L'euro digitale non è solo un mezzo di pagamento. Si tratta anche di una dichiarazione politica sulla sovranità dell'Europa e sulla sua capacità di gestire i pagamenti, anche transfrontalieri, con un'infrastruttura e una soluzione europee.” Così la Presidente della Banca centrale Europea Christine Lagarde. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online