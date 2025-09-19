Lagarde | Su euro digitale passi avanti non solo mezzo di pagamento ma dichiarazione politica – Il video

Open.online | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Copenaghen, 19 settembre 2025 “L'euro digitale non è solo un mezzo di pagamento. Si tratta anche di una dichiarazione politica sulla sovranità dell'Europa e sulla sua capacità di gestire i pagamenti, anche transfrontalieri, con un'infrastruttura e una soluzione europee.” Così la Presidente della Banca centrale Europea Christine Lagarde. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lagarde - euro

Lagarde, l'economia dell'area euro è in frenata con i dazi

Lagarde, l'economia dell'area euro è in frenata con i dazi

Ue, Christine Lagarde: «L’economia dell’area euro in frenata a causa dei dazi»

Lagarde, su euro digitale passi avanti, spero presto; Lagarde: Su euro digitale passi avanti, non solo mezzo di pagamento ma dichiarazione politica; Lagarde: Su euro digitale passi avanti, non solo mezzo di pagamento ma dichiarazione politica SOTT.

lagarde euro digitale passiLagarde, su euro digitale passi avanti, spero presto - Sull'euro digitale "quanto discusso e approvato all'unanimità in aula" durante l'Eurogruppo, con "la partecipazione di membri dell'Eurogruppo, ma anche di persone non appartenenti all'Eurogruppo, è il ... Segnala msn.com

Lagarde: Su euro digitale passi avanti, non solo mezzo di pagamento ma dichiarazione politica - Si tratta anche di una dichiarazione politica sulla sovranità dell'Europa e sulla sua capacità di gesti ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Lagarde Euro Digitale Passi