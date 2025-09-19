Lady Gaga in Wednesday stagione 2 | perché il cameo è stato perfetto

La partecipazione di Lady Gaga alla seconda stagione di Wednesday ha suscitato un notevole interesse, anche se il suo cameo si è rivelato piuttosto breve. La presenza dell’iconica artista e attrice nel cast ha generato aspettative elevate, alimentate anche dal successo della scena del ballo della prima stagione, che aveva portato alla viralità la sua canzone “Bloody Mary”. In questo contesto, l’apparizione di Gaga nella sesta puntata della seconda stagione è stata percepita come un evento significativo, nonostante la durata limitata. la partecipazione di lady gaga è stata breve, ma può sempre tornare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

