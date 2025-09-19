Ladispoli approvato il progetto per il Dopo di Noi

Ladispoli, 19 settembre 2025 – Mercoledì 17 settembre la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del “ Dopo di Noi ”, iniziativa nata da un percorso condiviso con le realtà del Terzo Settore, le cui osservazioni sono state accolte all’interno degli elaborati finali. “Quest’Amministrazione – dichiara il sindaco Alessandro Grando – ha sempre dato priorità alle Politiche Sociali e, quindi, alle persone più fragili. La realizzazione di una struttura dedicata al ‘Dopo di Noi’ era inserita nel nostro programma amministrativo, e siamo orgogliosi di aver mantenuto fede anche a questo impegno preso con la città”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it