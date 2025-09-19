L’addio tra Monica Bellucci e Tim Burton l’attrice e il regista si separano | come hanno annunciato la separazione

L’annuncio è arrivato addirittura attraverso un comunicato ufficiale inviato all’Agenzia France Press: Monica Bellucci, 60 anni, e Tim Burton, 67, hanno deciso di dirsi addio. «È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi». Una rottura che chiude un capitolo iniziato ufficialmente nel 2023, ma le cui radici affondano in un incontro molto più lontano nel tempo. Dal primo incontro a Cannes alla scintilla di Lione. Il primo incrocio tra l’ attrice italiana e il regista americano risale al Festival di Cannes del 2006. Un incontro professionale, cordiale, che però non portò a nulla di più. 🔗 Leggi su Open.online

