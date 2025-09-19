di Marianna Vazzana MILANO Figura di riferimento per professionisti e appassionati del mondo della fotografia da mezzo secolo, "la sua è una voce autorevole che si è spenta per sempre". "Un uomo di una cultura immensa". "Le sue lezioni mi risuoneranno in testa". Sono alcuni dei commenti di amici, colleghi e allievi di Maurizio Rebuzzini, giornalista e notissimo critico fotografico morto mercoledì al Fatebenefratelli dopo essere stato trovato riverso e in arresto cardiocirolatorio sul ballatoio del suo studio in via Zuretti 2A, a due passi dalla stazione Centrale. I segni di strangolamento sul cadavere fanno pensare che sia stato ucciso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'addio al maestro. Docente e divulgatore. Univa rigore e fantasia