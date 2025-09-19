Lacrime e urla della bimba di 18 mesi nell’appartamento accanto arriva la polizia | la scoperta

Le prime avvisaglie erano sembrate di poco conto: qualche lamento proveniente dall’appartamento, seguito da un pianto che non accennava a placarsi. “Saranno capricci”, hanno pensato inizialmente i vicini di casa, abituati forse ai normali pianti infantili. Ma questa volta le cose sono apparse diverse. Alle lacrime si sono aggiunte urla sempre più forti e insistenti, tanto da spingere gli inquilini a bussare con decisione alla porta per accertarsi che non stesse accadendo nulla di grave. Nessuno ha risposto. A quel punto la preoccupazione ha preso il sopravvento e i residenti hanno deciso di chiamare la polizia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

