L’acqua una risorsa da proteggere Laboratori e visite guidate per i bimbi

VALDINIEVOLE Torna Acque Tour, il progetto di educazione ambientale promosso da Acque in collaborazione con l’associazione La Tartaruga, giunto all’edizione numero 24. Dal prossimo ottobre fino a giugno 2026, saranno messi a disposizione delle scuole del territorio 475 interventi gratuiti, con attività calibrate su ogni fascia di età: laboratori e lezioni in classe, esperienze creative e sensoriali, visite guidate agli impianti e gite alla scoperta di acquedotti, sorgenti e fontane. Dalla centrale del Doccino a Lamporecchio, che mostra i trattamenti di potabilizzazione, a quella di Chiesina Uzzanese, dove si esplorano i sistemi di filtrazione; dalla centrale di Sant’Allucio, a Uzzano, a quella di San Lorenzo a Pescia, fino ai depuratori di Uggia a Cintolese e di Pieve a Nievole, per comprendere l’intero percorso dell’acqua sul territorio: un mosaico di esperienze che unisce natura, storia e scienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
