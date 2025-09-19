Laboratorio di lettura per bambini ' Pikachu ed i suoi amici'
Apriamo i meravigliosi albi illustrati presenti in libreria e, prendendo spunto dal testo letto, i piccoli partecipanti guidati dalla voce di Barbara Mileto daranno sfogo alla loro fantasia con le attività creative proposte dalla scrittrice. Bambini 4-6 anni - Posti limitati, Max 6 partecipanti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: laboratorio - lettura
Aperibimbo | Lettura animata e laboratorio creativo per bambini a Pontedera
Dal 12 al 14 settembre, alla Triennale di Milano, torna Il Tempo delle Donne, un vero laboratorio collettivo dove il protagonismo femminile non è "tema", ma punto di partenza per una lettura più ampia del cambiamento sociale
"Sull'orlo di una crisi", laboratorio di lettura e drammatizzazione: prova gratuita
Laboratorio di lettura ad alta voce al Teatro Elsa Morante Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli della Fondazione Teatro di Roma organizza un Laboratorio di lettura ad alta voce riservato a docenti, cittadine e cittadini maggiorenni. Sono previsti quattr Vai su Facebook
Pokémon. Laboratorio creativo di Nintendo - Brossura - Pokémon; I 10 migliori libri Mondadori a tema Pokémon da regalare a Natale.
Settimana di letture e laboratori a Palazzo Leggenda per bambini e ragazzi - Sfogliando il programma ecco che la settimana comincia subito con le ... Riporta gonews.it
Letture per bambini in biblioteca - La biblioteca comunale di Marzabotto offre quattro appuntamenti per i lettori più giovani e le loro famiglie. Come scrive ilrestodelcarlino.it