Laboratorio di lettura per bambini ' Pikachu ed i suoi amici'

Cataniatoday.it | 19 set 2025

Apriamo i meravigliosi albi illustrati presenti in libreria e, prendendo spunto dal testo letto, i piccoli partecipanti guidati dalla voce di Barbara Mileto daranno sfogo alla loro fantasia con le attività creative proposte dalla scrittrice. Bambini 4-6 anni - Posti limitati, Max 6 partecipanti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: laboratorio - lettura

