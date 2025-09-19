Laboratorio di lettura per bambini ' Pikachu ed i suoi amici'
Apriamo i meravigliosi albi illustrati presenti in libreria e, prendendo spunto dal testo letto, i piccoli partecipanti guidati dalla voce di Barbara Mileto daranno sfogo alla loro fantasia con le attività creative proposte dalla scrittrice. Bambini 4-6 anni - Posti limitati, Max 6 partecipanti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: laboratorio - lettura
Aperibimbo | Lettura animata e laboratorio creativo per bambini a Pontedera
Dal 12 al 14 settembre, alla Triennale di Milano, torna Il Tempo delle Donne, un vero laboratorio collettivo dove il protagonismo femminile non è "tema", ma punto di partenza per una lettura più ampia del cambiamento sociale
"Sull'orlo di una crisi", laboratorio di lettura e drammatizzazione: prova gratuita
Alla scoperta delle prime letture Un laboratorio dedicato a genitori e bimbi da 0 a 3 anni per scoprire insieme la magia dei primi libri. Cosa faremo: Scoprire i benefici della lettura per lo sviluppo emotivo, linguistico e motorio dei più piccoli Capire co Vai su Facebook
Pokémon. Laboratorio creativo di Nintendo - Brossura - Pokémon; I 10 migliori libri Mondadori a tema Pokémon da regalare a Natale.
Settimana di letture e laboratori a Palazzo Leggenda per bambini e ragazzi - Sfogliando il programma ecco che la settimana comincia subito con le ... Lo riporta gonews.it
Letture per bambini in biblioteca - La biblioteca comunale di Marzabotto offre quattro appuntamenti per i lettori più giovani e le loro famiglie. Riporta ilrestodelcarlino.it