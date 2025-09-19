La violenza ideologica è terrorismo

Gentile direttore Feltri, l'omicidio di Charlie Kirk è la dimostrazione che la violenza è ancora presente in una determinata parte politica. Ma la cosa grave - oltre all'omicidio, ovviamente - è il silenzio di coloro che si spacciano per democratici, ossia gli esponenti del Pd & C.; che di «democratico» hanno solo il nome. Ma nella loro ideologia sono sempre comunisti, e - in quanto tali - non sopportano l'idea che qualcuno possa pensare diversamente da loro. Basti guardare gli sfregi fatti alle lapidi - come, per esempio, a quella di Sergio Ramelli -, o all'imbrattamento a Grosseto del cartello di via Giorgio Almirante; ovviamente i dem non hanno mai detto nulla. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La violenza ideologica è terrorismo

In questa notizia si parla di: violenza - ideologica

Simona Mangiante: la morte di Charlie Kirk e la violenza ideologica che dilania l’America

LA SINISTRA MINIMIZZA LA VIOLENZA IDEOLOGICA La mia intervista a La Stampa. «Oggi in Italia c’è un clima incandescente che tracima spesso nell’odio ideologico, nell’intolleranza e talvolta nella violenza. La sinistra minimizza. Bisogna isolare i cattivi m - facebook.com Vai su Facebook

Quando si parla di lotta a sessismo, minacce online o offline e violenza contro le donne servono coerenza e rispetto reciproco, care colleghe del Pd. Altrimenti è solo propaganda ideologica… - X Vai su X

La violenza ideologica è terrorismo - In Italia la violenza rossa non è mai scomparsa: ha cambiato pelle, ha mutato linguaggio, ma non ha mai rinnegato sé stessa ... Lo riporta msn.com