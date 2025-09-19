La violenza dei soliti pro Pal | insulti e lacrimogeni contro Valditara
Al suo arrivo il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è stato accolto da insulti e lacrimogeni, gentilmente offerti dal collettivo studentesco Kollettivo Studenti Autonomi, molto vicino al centro sociale Askatasuna. Il numero uno della scuola si è recato in visita all'istituto Zerboni, nel quartiere Madonna di Campagna del capoluogo piemontese, ma quella che doveva essere una visita istituzionale e di confronto si è trasformata in un vero e proprio show di pessimo gusto. Una visita non casuale. Proprio allo Zerboni - scuola frequentata dal gruppo dei Murazzi - si sono verificati episodi di violenza nei confronti dei docenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: violenza - soliti
Da tempo denunciamo episodi di violenza da parte dei soliti estremisti rossi, eppure la sinistra continua a non prendere le distanze da questi individui. Oggi il loro odio ha colpito un professore universitario, finito in ospedale. È arrivato il momento che il Partito Vai su Facebook
Da tempo denunciamo episodi di violenza da parte dei soliti estremisti rossi, eppure la sinistra continua a non prendere le distanze da questi individui. Oggi il loro odio ha colpito un professore universitario, finito in ospedale. È arrivato il momento che il Partito - X Vai su X
Pisa, violenti rossi pro-pal aggrediscono professore dell’Università; Slogan e striscioni Pro Pal negli atenei. I sindacati di polizia: “Basta violenza”; Il rapporto di Amnesty sulla piazza pro-Pal: «Violati i diritti umani».
Casella, il prof picchiato dai pro-Pal: “Nel ‘68 le aule erano luoghi sacri. Le aggressioni? Possono ripetersi, i miei colleghi mi aiuteranno a tornare” - Prognosi di 7 giorni per Rino Casella: tornerà in cattedra la prossima settimana, scortato dai colleghi«C’è chi vuole cancellare lo Stato ebraico dalle lezioni. Scrive ilriformista.it
"Boicotta il genocidio": il corteo pro Pal a Torino e la violenza contro Carrefour - La produttrice teatrale spiega la propria indignazione sui social dopo che la manifestazione pro Pal a Torino è finita con la distruzione di una saracinesca ... Riporta lastampa.it