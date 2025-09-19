Al suo arrivo il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, è stato accolto da insulti e lacrimogeni, gentilmente offerti dal collettivo studentesco Kollettivo Studenti Autonomi, molto vicino al centro sociale Askatasuna. Il numero uno della scuola si è recato in visita all'istituto Zerboni, nel quartiere Madonna di Campagna del capoluogo piemontese, ma quella che doveva essere una visita istituzionale e di confronto si è trasformata in un vero e proprio show di pessimo gusto. Una visita non casuale. Proprio allo Zerboni - scuola frequentata dal gruppo dei Murazzi - si sono verificati episodi di violenza nei confronti dei docenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La violenza dei soliti pro Pal: insulti e lacrimogeni contro Valditara