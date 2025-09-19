L’Ast di Ascoli si prepara a chiudere una delle vertenze più rilevanti e annose che coinvolge oltre 500 dipendenti. Al centro della disputa, avviata dai lavoratori prima dell’insediamento dell’attuale direzione, vi è il riconoscimento del lavoro straordinario festivo e notturno infrasettimanale riferito agli anni 2020 e 2021. La svolta è arrivata durante l’incontro che si è svolto all’ospedale ’Mazzoni’ tra la delegazione trattante del comparto sanità e la parte datoriale, quando il direttore generale Antonello Maraldo ha annunciato la volontà dell’Azienda sanitaria territoriale picena di corrispondere già dal prossimo ottobre gli importi dovuti ai ricorrenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La vertenza storica per l’Ast. Ok agli arretrati per 500 dipendenti