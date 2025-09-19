La valle dei sorrisi è l’horror italiano che non sapevamo di volere
Un ex campione di judo, un villaggio sperduto tra le montagne e un adolescente capace di cancellare il dolore con un abbraccio. Paolo Strippoli firma un film che mescola lutto, mistero e inquietudine, riportando il genere a nuova vita nel nostro cinema. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: valle - sorrisi
Vision Distribution, listino 2025/26: Il Maestro, Paolo Virzì e l'inquietante La valle dei sorrisi
La valle dei sorrisi: ecco il trailer del nuovo horror di Paolo Strippoli che verrà presentato a Venezia
Venezia 82: La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli fuori concorso
Èuscito al cinema La valle dei sorrisi, horror italiano di Paolo Strippoli presentato a Venezia 82 e già tra i film più attesi della stagione. La recensione di Paolo Nizza - X Vai su X
Michele Riondino è il protagonista de "La valle dei sorrisi", un horror poetico che parla del prezzo della pace, dei silenzi che diventano urli, e del confine fragile tra compassione e ossessione. Il film gode sia della promozione Cinema Revolution, sia dell'iniziati Vai su Facebook
La valle dei sorrisi recensione | l’horror terzo di Paolo Strippoli è un rarefatto e affascinante viaggio nelle radici del dolore.
La valle dei sorrisi, l’horror di Paolo Strippoli tra mito e dolore. La recensione - Remis è un paesino incastonato tra le montagne, isolato come una favola nera. tg24.sky.it scrive
La valle dei sorrisi - Il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti, arriva a Remis, un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. Come scrive mymovies.it