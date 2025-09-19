La Tuscia ha perso il 9% di spiagge sette ettari solo a Montalto di Castro

È allarme erosione per le coste del Lazio, e la Tuscia non è esclusa. In 14 anni il Viterbese ha perso il 9,2% di spiagge: 6,99 ettari solo a Montalto di Castro. Per fermare l'erosione, la Regione ha approvato un piano che prevede 7 milioni 600 mila euro tra le saline di Tarquinia e Pescia Romana. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Incidente sulla Tuscanese: auto si ribalta, ragazzo incastrato tra le lamiere; Moto contro un albero, muore un 15enne.

