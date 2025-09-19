La Toscana tifa Flavio Ubirti | a Uomini e Donne debutta il tronista ex calciatore

Firenze, 19 settembre 2025 – E dire che fino a poco tempo ha difeso la porta di varie squadre toscane, diventando un giocatore conosciuto nel calcio regionale. Pochi mesi dopo è in rampa di lancio per una carriera in tv. Dopo Temptation Island c’è Uomini e Donne per Flavio Ubirti, 24 anni, di Figline Valdarno. L’estate 2025 lo ha incoronato come uno dei personaggi di tendenza della televisione. Successo strepitoso per lui a Temptation Island, dove impersonava i panni di un tentatore. Fin dalla prima puntata il pubblico femminile ha particolarmente apprezzato l’ex calciatore. E non è un mistero che una parte degli ascolti alle stelle dello show è dovuta anche alla presenza di questo volto nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana tifa Flavio Ubirti: a Uomini e Donne debutta il tronista ex calciatore

In questa notizia si parla di: toscana - tifa

#Tifa o Stiancia, Schiancia, Mazzasorda, Lisca Maggiore o impropriamente chiamata giunco oppure canna palustre. Vai su Facebook

La Toscana tifa Flavio Ubirti: a Uomini e Donne debutta il tronista ex calciatore.

Flavio Ubirti, chi è il calciatore di Temptation Island - Flavio Ubirti è il tentatore che ha avuto più successo nella prima puntata di Temptation Island: un single che deve mettere alla prova la solidità dei sentimenti e delle relazioni delle concorrenti ... Segnala repubblica.it

La tv chiama e lui lascia il calcio: Flavio Ubirti, dopo Temptation Island continua il successo - Il volto dell'atleta toscano, uno dei tentatori del fortunatissimo programma, buca lo schermo: e adesso una grande emittente, forse Mediaset, gli avrebbe offerto un contratto importante per nuove ... lanazione.it scrive