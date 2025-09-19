LA TIGRE DI SHENZHEN! Jasmine Paolini indomabile | rimonta la bestia nera Svitolina e regala all’Italia il punto del pareggio!
Italia ed Ucraina sono sull’1-1 e si giocheranno l’accesso in finale di Billie Jean King Cup 2025 di tennis al doppio decisivo: Jasmine Paolini rimonta e batte Elina Svitolina, con la quale aveva perso entrambi gli scontri diretti giocati quest’anno, agli Australian Open ed al Roland Garros, imponendosi a Shenzhen, in Cina, con lo score di 3-6 6-4 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set Paolini finisce subito sotto, cedendo il servizio a quindici nel terzo game. L’azzurra non riesce ad essere incisiva in risposta, non riuscendo mai a procurarsi l’occasione per il controbreak, e così Svitolina riesce a fiaccare la resistenza dell’azzurra, che cede di schianto il servizio nel nono gioco, subendo il break a zero che così vale il 6-3 per Svitolina dopo 38 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: tigre - shenzhen
SuperTennis TV. . La difesa del titolo parte bene per la tigre di Minsk Battuta Masarova 7-5, 6-1, al secondo turno troverà Kudermetova #USOpen Vai su Facebook
LA TIGRE DI SHENZHEN! Jasmine Paolini indomabile: rimonta la bestia nera Svitolina e regala all’Italia il punto del pareggio!.
Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto in semifinale della Bjk Cup: battuta 2-0 la Cina con una rimonta da brividi - Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini in semifinale di Bjk Cup (la Coppa Davis femminile) dopo due rimonte da brividi. Come scrive blitzquotidiano.it
Jasmine Paolini: “La vittoria di Cocciaretto mi ha ispirato, questa volta è andata bene a noi” - Jasmine Paolini imita la compagna di squadra Elisabetta Cocciaretto e si inventa una rimonta clamorosa per battere in tre set Xinyu Wang, regalando ... Scrive oasport.it