Italia ed Ucraina sono sull’1-1 e si giocheranno l’accesso in finale di Billie Jean King Cup 2025 di tennis al doppio decisivo: Jasmine Paolini rimonta e batte Elina Svitolina, con la quale aveva perso entrambi gli scontri diretti giocati quest’anno, agli Australian Open ed al Roland Garros, imponendosi a Shenzhen, in Cina, con lo score di 3-6 6-4 6-4 dopo 2 ore e 27 minuti di aspra battaglia sportiva. Nel primo set Paolini finisce subito sotto, cedendo il servizio a quindici nel terzo game. L’azzurra non riesce ad essere incisiva in risposta, non riuscendo mai a procurarsi l’occasione per il controbreak, e così Svitolina riesce a fiaccare la resistenza dell’azzurra, che cede di schianto il servizio nel nono gioco, subendo il break a zero che così vale il 6-3 per Svitolina dopo 38 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

LA TIGRE DI SHENZHEN! Jasmine Paolini indomabile: rimonta la bestia nera Svitolina e regala all'Italia il punto del pareggio!